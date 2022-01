Beeld Anna Boulogne

‘Ik zeg niet: ik ben een stoïcijn. Dat klinkt alsof niets me kan raken’, zegt Rob Voorwinden (58, communicatieadviseur). ‘Natuurlijk ben ik soms boos of verdrietig. Daarom noem ik mezelf liever ‘stoïst’. Het stoïcisme is een levensfilosofie die simpelweg neerkomt op: je kunt niet kiezen wat je overkomt in het leven, wél hoe je erop reageert.’

Stel: je krijgt een totaal onterechte uitbrander van je baas. Daar kun je je thuis over gaan zitten opvreten, zegt Voorwinden: ik moet een andere baan, ik voel me zo rot, hij mag dat niet doen. ‘Maar dat mag hij wél. Ik heb er zelf nooit een gehad, gelukkig, maar onredelijke bazen zijn er genoeg, je kunt er het IJsselmeer mee dempen. Je kunt ook denken: ik heb leuke collega’s en een prima salaris, laat mijn baas maar kletsen. Die houding brengt me veel rust in het leven. Al jaren, sinds ik het stoïcisme heb ontdekt.’

Wanneer was dat?

‘Een vriend schreef een boek over rationeel-emotieve therapie, die nogal op het stoïcisme leunt. Toen ben ik me erin gaan verdiepen. Rond die tijd maakte ik een scheiding door – we waren niet getrouwd, maar als je vriendin na achttien jaar verliefd wordt op een ander en ervandoor gaat, mag je wel spreken van een scheiding. Ik heb er toen veel aan gehad. Het lukte me de knop om te zetten; ik kan de rest van mijn leven gaan zitten kniezen, maar ik kan ook doorgaan en er weer wat van maken. Dat is goed gelukt, hoor. Ik ben alweer lang getrouwd en vader van drie.’

Komt het stoïcisme ook van pas in coronatijd?

‘Jazeker. Aan een pandemie kun je niets veranderen, wel aan hoe je de tijd invult als er zo veel wegvalt. Ik ben Arabisch gaan leren via een app. Ik oefen al ruim vijfhonderd dagen op rij, dat heeft die app voor me bijgehouden. Het houdt me bezig en het is uitdagend, die doelen had ik mezelf gesteld. Bovendien hangt er bij ons in de buurt een briefje op het hek van de moskee en ik wilde weten wat erop stond. ‘Kom binnen, de koffie is klaar’ of ‘Weg met de ongelovigen?’ Dat maakt toch uit. Het blijkt ‘Verboden fietsen te plaatsen’.

Beeld Anna Boulogne

‘Het stoïcisme is prettig concreet, er horen veel praktische oefeningen bij. Zo moet je je indenken dat er iets heel ergs gebeurt: een familielid met een griepje dat in het ziekenhuis terechtkomt, bijvoorbeeld, waarna het fataal afloopt. Na zo’n denkoefening kun je opgelucht ademhalen. Gelukkig, dat is niet gebeurd. Zo vallen dingen telkens mee in plaats van tegen.

‘Ik ga op zondag altijd naar mijn vader van 97. Ik stapte verleden week uit de trein en dacht: wat bof ik toch. Ik luister een mooie podcast, ik kan weer pijnvrij lopen na een hardnekkige hardloopblessure en ik ga naar mijn oude vader met wie ik nog heel goed kan praten. Dan loop ik op zondagochtend half 10 in de miezerregen over een industrieterrein bij Rotterdam en ben ik heel gelukkig.’

Maar soms is iets toch gewoon balen?

‘Jazeker, ik heb door corona al twee keer Lowlands en twee keer Into the Great Wide Open gemist, plus een heleboel andere concerten. Maar dingen lopen nu eenmaal altijd anders dan je wil, dus je kunt beter kijken naar wat er wél goed gaat. Ik zou naar de punkband Hang Youth in Paradiso en precies die avond ging er weer een lockdown in. Werd het concert naar 3 uur ’s middags verplaatst. Ik was er met mijn zonen van 17, 15 en 12, het was een middag met extra glans.’