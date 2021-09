Aan de Belgische kust leerde Maja me waardevolle dingen

Aan het einde van de jaren negentig had ik een kleine uitgeverij, die niet lang na haar geboorte stierf. De restanten van die uitgeverij liggen nog in een garage – dat terzijde. Over deze episode publiceerde ik ooit een tekst getiteld De dood en de verkoop, die feitelijk het leven dekt. Waar is er géén verkoop? En waar verkoop is, is de dood dichtbij.

De verkoop had mij dit keer naar de Belgische kust gevoerd, naar het mij onbekende Nieuwpoort. Van de Belgische kust ken ik voornamelijk Oostende, waar het surrealisme en de erfenis van de door mij bewonderde schrijver Joseph Roth een huwelijk zijn aangegaan. Een inwoner van die stad sprak recent echter over verpaupering. Noem mij een stad die door de verpaupering is overgeslagen.

Nieuwpoort lag in een nazomers zonnetje, ook de verpaupering lag er zalig bij, en op een binnenplaats maakte ik kennis met Maja, die een boek had geschreven over vrouwen en wijn. Ze droeg een weelderige gele jurk en ze wilde naar Zuid-Afrika, daar was het leven nog opwindender. We zaten op strandstoelen, laatste vakantiegangers schuifelden door het stadje en Maja vertelde me wat een appartement met uitzicht op zee in Nieuwpoort moest kosten.

Het avondeten werd genuttigd in Maja’s restaurant, ze bleek nog een restaurant te bezitten, en een medewerkster van de plaatselijke boekhandel legde uit dat ze eigenlijk kapper was. Was het geen idee, opperde ik, kapsalon en boekhandel met elkaar te combineren? Wie wil níét geknipt worden in een boekhandel? Dan kun je zeggen: ‘Ik lees geen boeken, ik kijk ernaar terwijl ik word geknipt.’

In Nederland was de formatie in het mulle zand gelopen, maar Maja had gezegd dat België al decennia in het mulle zand stak en dat daarmee prima te leven viel. Oftewel, Nederlanders moeten leren het surrealisme te omarmen.