Aafke Romeijn: ‘Ik zag het nut van het leven niet meer, álles was een teleurstelling’

Naam: Aafke Romeijn Leeftijd: 35 jaar Bekend van: debuutroman Concept M (2018), muziekalbum M (de soundtrack bij de debuutroman), roman 7b (2021), muziekalbum Godzilla (2021). En nu: schreef het boek Ga gewoon wat leuks doen, leven met depressie (2022).

Aafke Romeijn in 2020. Beeld rv

Aafke, 2 jaar oud met dirigerende moeder

‘Mijn vader is klarinettist, mijn moeder dirigent, op deze foto dirigeert ze de harmonie in mijn geboortedorp Overasselt in Gelderland. Ik ging vaak mee naar repetities, want er was niet altijd oppas en we woonden om de hoek van het verenigingsgebouw. Dat ik uiteindelijk zelf ook de keus voor muziek heb gemaakt, heeft er zeker mee te maken dat muziek altijd al een integraal deel van mijn leven was. Mijn ouders hebben me wel vaak gewaarschuwd: muzikant zijn betekent hard werken voor weinig geld, veel weg zijn en altijd op momenten dat je kinderen thuis zijn. Als kind is dat natuurlijk heel abstract: zij deden het zelf ook en ik zag dat dat gewoon kon. Pas later snap je wat ze daarvoor hebben moeten laten: ze konden nooit bij de ouderavonden en de schoolreisjes zijn.

‘Op de foto ben ik een jaar of 2, maar ik herinner me nog goed dat ik toen al niet zorgeloos was. Elke psycholoog die ik later heb gehad, heeft de verklaring in mijn jeugd gezocht, maar ik heb altijd gevoeld: daar zit het niet. Ik ben opgegroeid in een fijne, veilige omgeving, met fijne ouders, daar lag het niet aan. En toch had ik al snel door dat het leven eindig is, dat mensen pijn kunnen hebben, dat ze doodgaan. Ik was me er ook van bewust dat andere kinderen dat níét wisten, of het gewoon niet zoveel uit leek te maken. Ik vond het moeilijk om die zwaarte te verwoorden, maar heb dat geprobeerd vanaf het moment dat ik begon te praten. Dan zei ik bijvoorbeeld dat ik ‘enge denk’ had. Diezelfde melancholie, dat enorme besef van vergankelijkheid, zie ik nu ook al bij mijn dochter Rudi (6). Gelukkig heeft ze ook veel eigenschappen van mijn man.’

Aafke Romeijn, 2 jaar oud met haar moeder die dirigeert. Beeld privéfoto

Aafke met helm en vriendin

‘Sarah en ik leerden elkaar kennen in groep 3 van de basisschool, en vanaf dat moment waren we soulmates. Rond ons 10de ontdekten we punkmuziek, en we wisten meteen: wij willen ook harde gitaarmuziek maken. We wisten alleen totaal niet hóé, want ik speelde harp en Sarah viool, maar dat we samen een band zouden vormen stond vast. Rond mijn 12de maakten we singer-songwriterliedjes, later ben ik met synthesizer begonnen en heeft Sarah de bas van haar broer ‘geleend’ en hebben we als Mister Blue Sky tien jaar lang door heel Nederland gespeeld.

‘Die tien jaar podiumervaring zijn heel waardevol geweest. Het was zo awkward in het begin, ik wist niet waar ik mijn handen moest laten, hoe ik contact moest maken met het publiek, ik vond het allemaal doodeng. Maar juist door in allerlei onmogelijke omstandigheden te spelen – voor onverschillig publiek, met slecht geluid, noem het maar op – leer je het. En zo is het nog steeds: de ene week krijg je een belangrijke popprijs toegekend, de week erna speel je bij iemand op de wc. Wat ik heb geleerd, is dat dat allemaal los staat van wie ik ben en wat ik maak. Wat ik ook heb geleerd, is dat mensen fundamenteel níét weten wie jij bent. Ze zien je op het podium en zien wie zij willen zien, en dat is oké, maar met mij heeft het niet zoveel te maken. Vooral mannen hebben dat, die zouden op basis van een optreden liefst met je trouwen, heel vreemd.’

Aafke Romeijn en vriendin Sarah. Beeld privéfoto

Foto 3: Op een feestje, in gesprek met een jongen

‘Deze foto is genomen op het eindexamenfeestje na het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, en ik sta hier te praten met Ivo, op wie ik echt bizar verliefd was. Hier begon het besef in te dalen dat het examen was geweest, dat iedereen hierna naar een andere stad zou gaan om te studeren en dat het ingewikkeld ging worden om onze vriendengroep in stand te houden. Dat soort gevoelens zijn niet uniek, maar ik merkte dat mijn leeftijdsgenoten daar sneller overheen waren dan ik. Hetzelfde gebeurde met die Ivo: toen hij vertelde niet verliefd op mij te zijn, raakte ik daar gewoon niet overheen. Je kunt ook denken: oké, je hebt een blauwtje gelopen, move on. Maar zo werkt het voor mij niet.

‘Die zomer werd ik depressief. Ik zat vanaf mijn 10de al af en aan in therapie, maar nu werd het menens. Ik zag het nut van het leven niet meer, álles was een teleurstelling. Ik ging bijvoorbeeld Nederlands studeren in Utrecht en dan keek ik naar docenten die ook maar één idee hadden van hoe je literatuur zou moeten interpreteren en dan dacht ik: jezus, ik hoopte dat ik me nu zou omringen met echt intelligente mensen maar iedereen dóét maar wat. Mijn grootste teleurstelling was ik overigens zelf. Ik was teleurgesteld dat ik nog geen roman had geschreven, dat ik nog niet beroemd was geworden met mijn muziek, dat nog niks was gelukt. Inmiddels weet ik: het komt goed, en misschien niet meteen vandaag, maar ook dat proces is in orde. Maar toen waren al die gedachten verschrikkelijk. Mijn ouders waren tot dan toe mijn veilige haven geweest, maar ook die wisten niet hoe ze me konden helpen. In deze periode voelde ik voor het eerst: uiteindelijk ben je alleen.’

Aafke Romeijn en Ivo, op een eindexamenfeestje. Beeld privéfoto

Foto 4: Met man Bram Ieven in de band

‘Bram (nu 42) was mijn docent tijdens mijn master aan de universiteit. Zodra hij kwam binnenwandelen was het volstrekt duidelijk, binnen een maand woonden we samen. Wat wonderlijk was, want ik was toen nog heel depressief en hij ook, wat dat betreft troffen we elkaar op een slecht moment. Maar we maakten meteen de afspraak: we kiezen nu radicaal voor herstel. Dat betekende voor mij vooral schepen verbranden: niet meer drinken, niet meer elk weekend bij vreemde mannen in bed liggen, geen destructief gedrag meer. Voor het eerst had ik iets om voor te stoppen.

‘Ik ben nog één keer opgenomen geweest nadat ik Bram had leren kennen, nadat ik in blinde paniek heel veel slaappillen had ingenomen. Ik wilde niet dood, ik wilde alleen even pauze van mezelf, van de depressie, van die overweldigende verliefdheid. Als ik dood was gegaan, zou dat toch een soort van per ongeluk zijn geweest.

‘Inmiddels gaat het goed met me, de depressies komen nog maar eens in de drie, vier jaar. En met Bram speel ik samen in een band. Mijn band, ja. Grappig genoeg is onze relatie altijd heel vanzelfsprekend geweest, maar hierin hebben we best even moeten zoeken. Ik ben toch zijn werkgever, dat is per definitie niet gelijkwaardig. Vooral de vanzelfsprekendheid waarmee ik ervan uitging dat iedereen in mijn omgeving zich inzet voor mijn project, was onderwerp van discussie. Mijn ouders brachten me altijd overal naartoe en dat ging naadloos over in de manier waarop ik met mijn bandleden omga, dat was echt een blinde vlek voor mij. Wederkerigheid heb ik moeten leren.

‘Waar mijn ouders me als kind voor waarschuwden is overigens ook uitgekomen: aankomende zondag mis ik de eerste balletuitvoering van Rudi. Dat is niet leuk, maar het is wel uit te leggen. Ik heb gezegd dat mama zelf ook een uitvoering heeft.’

Aafke Romeijn tijdens een optreden in Merleyn Nijmegen. Beeld Marcel Krijgsman