Aaf leest sterren: Billie Eilish nam de dresscode van het Met Gala te letterlijk, en Kim Kardashian was 'basic’.

Billie Eilish tijdens het Met Gala. Beeld AFP

Maximalisme

Er is, vindt uw sterrenkijker dan, niets fijners dan door rodeloperfoto’s van het Met Gala scrollen en lezen wat mensen er voor vilein commentaar bij hebben gezet.

Dit jaar was het thema van het gala – het grootste modegala van, vast en zeker, de wereld, georganiseerd door Vogue – gilded glamour and white tie. Uw sterrenkijker moest even opzoeken wat dat precies betekende, en er werd de gilded age mee bedoeld, de tijd van de industrialisatie in Amerika, aan het eind van de negentiende eeuw. Modegewijs betekent dat corsetten, jurken met een sleep, veren – maximalisme, zeg maar.

Op zich een makkelijk thema, denk prinsessenjurk, maar toch had bijna niemand zich eraan gehouden. Cara Delevigne kwam in haar blote borsten, goud geverfd weliswaar – waarschijnlijk omdat ze aan gilded in de andere betekenis had gedacht: verguld. Gwen Stefani droeg een lichtgevend geel pak, Bella Hadid kwam als dominatrix: leuk, maar niet echt gilded age.

Billie Eilish was een van de weinigen die het thema letterlijk had genomen, en zij had een zwaar ingesnoerde jurk aan waar haar borsten, zoals dat in die tijd hoorde, bovenuit puilden. Ze zag er heel ongemakkelijk uit. En verkleed. Als in: verkleedkist.

Zo zie je wat de oudere sterren allang weten: je moet je nooit letterlijk aan het thema houden, of zelfs helemaal niet, want dan wordt het een verkleedfeest, en dat is iets anders dan een modegala.

Kim Kardashian in de historische jurk van Marilyn Monroe. Beeld Brunopress

Basic

Met Gala, deel 2. Kim Kardashian droeg de jurk van Marilyn Monroe die Monroe droeg op het iconische moment dat ze in 1962 Happy Birthday Mr. President zong voor J.F. Kennedy. Kardashian leende de jurk van het museum Ripley’s Believe It Or Not!

De jurk had wederom niets met de industrialisatie te maken, al was het succes van Monroe, en ook van Kardashian, indirect een gevolg van die periode: fabrieken, welvaart, bloeiende showbizz. Zoiets.

Kardashian kreeg een hoop shit over zich heen, want zij zorgde ervoor dat de historische jurk nu ‘basic’ voelde – ordinair – en hoezo riep ze overal dat ze in drie weken 7 kilo had moeten afvallen om in de jurk te passen? Stoer doen over crashdiëten is zo 1998.

Maar als uw sterrenkijker even mag interrumperen in het op zich vermakelijke roepende koor van critici: dat hele Met Gala draait om de geschiedenis van de mode, en wat is er dan leuker dan dat iemand de moeite neemt om een jurk uit een museum te lenen? Anders hing die jurk tot het einde der tijden in een vitrine, en je ziet pas wat een kledingstuk echt is als een levend mens het draagt.

Ordinair is zo’n jurk dan ineens misschien, dat vonden ze in 1962 ook, en ongelofelijk krap en lastig om in te bewegen. Dat is toch boeiend, modehistorisch gezien?

Bovendien ging Kardashian respectvol om met de jurk. ‘Ik zou er nooit in zitten, of eten (…) en ik zou nooit de lichaamsmake-up gebruiken die ik normaal gebruik.’ Geen lichaamsmake-up! De ultieme concessie.