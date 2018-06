5 redenen waarom u María Fernanda Espinosa (53) moet leren kennen

María Fernanda Espinosa (53) Foto Berto Martinez

1. Ze is de vierde vrouwelijke voorzitter in 73 jaar VN

‘Het is niet iets om trots op te zijn’, zei de huidige voorzitter, Miroslav Lajcák, bij haar felicitatie, maar María Fernanda Espinosa Garces (53) is pas de vierde vrouw in het 73-jarige bestaan van de VN die de jaarlijkse Algemene Vergadering in september in New York mag voorzitten. De eerste was de Indiase diplomate Vijaya Lakshmi Pandit (tante van de latere premier Indira Gandhi) in 1953 en daarna volgden met grote tussenpozen Angie Elisabeth Brooks uit Liberia (1969) en Sheikha Haya Rashed al Khalifa uit Bahrein in 2006. ‘Dat kan en moet beter’, zei ook secretaris-generaal Antonio Guterres beschaamd.

2. Ze won van de pro-Amerikaanse kandidate uit Honduras

De nieuwe voorzitter moest uit Latijns-Amerika komen. De regio was aan de beurt: het voorzitterschap van de Algemene Vergadering rouleert tussen de werelddelen. Espinosa won de stemming van een Hondurese kandidate. Niet alleen haar diplomatieke kwaliteiten speelden daarbij een rol, ook waarschijnlijk de opstelling van Ecuador tegenover Israël. De Algemene Vergadering – waar, in tegenstelling tot de machtige Veiligheidsraad, alle VN-lidstaten zitting in hebben en niemand een veto heeft - veroordeelde vorig jaar de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Honduras behoort tot een van de slechts negen landen die tegen die resolutie stemde. Dat waren de leden blijkbaar niet vergeten.

3. Ze is behalve politica ook dichter

Espinosa mag nu dan minister van Buitenlandse Zaken zijn, eerder maakte ze naam als dichter. In 1990 kreeg ze de Nationale Poëzieprijs van Ecuador voor haar vijf dichtbundels. Daarnaast schreef ze liefst dertig wetenschappelijke publicaties over tal van politieke en sociale onderwerpen als veiligheid, klimaatverandering, sociale ontwikkeling en de culturele erfenis van inheemse bevolkingsgroepen in haar geliefde Amazone-gebied.

4. Ze nam het op tegen de grote multinationals

Ze schreef veel over de Amazone, zoals over de oude olieconcessie Lago Agrio in het oerwoud van Ecuador. Decennia geleden veroorzaakte die ernstige milieuschade in het leefgebied van de indianen. Ecuador probeert al jaren vergeefs de miljardenschade vergoed te krijgen van het Amerikaanse Chevron-Texaco. Dat keerde de zaak om en stelde Ecuador bij het zogenoemde arbitragehof aansprakelijk voor gederfde inkomsten wegens ‘veranderd beleid’. Espinosa heeft zich hard gemaakt om de macht van multinationals in te perken. Zo pleitte ze voor VN-maatregelen om bedrijven aansprakelijk te kunnen stellen voor milieuschade en mensenrechtenschendingen.

5. Zij behandelt het dossier ‘Julian Assange’

WikiLeaks-oprichter Julian Assange verblijft al sinds 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Voor Ecuador, dat inmiddels miljoenen heeft betaald aan zijn beveiliging, wordt Assange steeds meer een blok aan het been. Eerder dit jaar legde Espinosa hem als minister van Buitenlandse Zaken een internetverbod op.