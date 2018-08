5 redenen waarom u Josh Shapiro moet leren kennen

1) Hij legde een enorm misbruikschandaal bloot

Toen Shapiro (45) begin 2017 aan de slag ging als openbaar aanklager in de Amerikaanse staat Pennsylvania kreeg hij te horen dat er een onderzoek liep naar een lange reeks van priesters die zich aan kinderen hadden vergrepen. De kersverse openbaar aanklager werd van verscheidene kanten onder druk gezet om een punt achter het onderzoek te zetten, maar in plaats daarvan besloot Shapiro vol gas te geven. Het resultaat was een vernietigend rapport waaruit bleek dat rond de duizend kinderen het slachtoffer waren geworden van honderden priesters. Volgens Shapiro was ook het Vaticaan op de hoogte.

2) Hij werd het doelwit van een antisemitische campagne

Na de publicatie van zijn rapport over het grootschalige misbruik door priesters in Pennsylvania kreeg Shapiro een stroom van antisemitische mails en tweets over zich heen. Er werd zelfs in zijn profiel op Wikipedia gerommeld. Zijn kritiek op de kerk en paus Franciscus zou voortkomen uit zijn ‘religieuze vooringenomenheid en zijn connecties met de diefstal van Palestina door Israël’.

3) Hij was tegen het inreisverbod van Trump

Shapiro kwam begin vorig jaar in verzet tegen het inreisverbod dat president Trump meteen na zijn aantreden uitvaardigde voor reizigers uit een reeks islamitische landen. Samen met de openbaar aanklagers uit veertien andere Amerikaanse staten ging hij in beroep tegen de maatregel die volgens hem ­‘ongrondwettig’ en ‘on-Amerikaans’ was. Nadat Trump het inreisverbod had gewijzigd, gaf hij zijn verzet op, ook al vond hij het nog steeds een verkeerde maatregel. Anders dan sommige van zijn collega-aanklagers concludeerde hij dat ­president Trump wel in zijn recht stond.

4) Hij kwam op voor het recht op voorbehoedsmiddelen

Shapiro had meer succes met zijn beroep tegen een poging van Trump om de vergoeding voor voorbehoedsmiddelen uit Obamacare te halen. Daarmee wilde Trump zijn conservatief-christelijke achterban tevreden stellen. Door het schrappen van de vergoeding dreigden tienduizenden vrouwen in Pennsylvania in de problemen te ­komen. De rechter gaf Shapiro gelijk.

5) Hij wordt gezien als een rijzende Ster

Shapiro’s voorgangster als openbaar aanklager in Pennsylvania zit in de cel wegens machtsmisbruik. Shapiro’s toekomst ziet er rooskleuriger uit. Zeker na het rapport over de kerk wordt hij in Democratische kringen gezien als een geschikte kandidaat voor de Senaat. Openbaar aanklager is in de VS vaak een opstapje naar een politieke carrière.