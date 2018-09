5 redenen waarom u Amal Fathy moet leren kennen

Foto Berto Martinez

1. Zij heeft nooit de regering omver willen werpen

De 33-jarige Fathy werd op 11 mei gearresteerd. Een zwaar bewapende politiemacht drong midden in de nacht haar woning binnen. Fathy, haar man en haar 3-jarige zoontje werden meegenomen. Man en kind werden na een paar uur vrijgelaten. Het gebeurde twee dagen nadat zij een filmpje op Facebook had gezet waarin zij woedend haar beklag had gedaan over seksuele intimidatie. Tweemaal was zij die dag lastig gevallen, eenmaal door een taxichauffeur die haar had betast en eenmaal door een beveiliger die, in zijn kruis grijpend, gore opmerkingen had gemaakt.

2. Zij vestigde de aandacht op wat alle vrouwen in Egypte meemaken

In weinig landen worden vrouwen op straat zo massaal lastiggevallen als Egypte. Incidenten tijdens demonstraties op het Tahrirplein in Caïro trokken veel aandacht, maar al eerder hadden Egyptische vrouwenorganisaties aan de bel getrokken. In haar filmpje stelde Fathy de seksuele intimidatie aan de kaak. Zij verweet de overheid niets te doen om vrouwen te beschermen. Dat gebeurde in niet malse termen als ‘Fuck de politie!’ Regeringsgezinde media sprake schande van het filmpje van de voormalige actrice.

3. Zij krijgt steun van Amnesty International

Amnesty ziet de zaak tegen Fathy als een bewijs dat er niets is veranderd in Egypte sinds de herverkiezing in maart dit jaar van president Abdul Fatah al Sisi. De pers wordt gekneveld, mensen met kritiek op de regering wordt het zwijgen opgelegd. Alle hoop op verlichting van de repressie is verdampt. Kenmerkend is dat Fathy er ook van wordt beticht lid te zijn van 6 April, de jongerenbeweging die de aanzet gaf tot de volksopstand in 2011. ‘In plaats van de daders aan te pakken, vervolgen de autoriteiten een vrouw die zich uitspreekt over seksuele intimidatie. Dit is schokkend onrecht’, zegt Najia Bounaim van Amnesty.

4. Zij wordt wellicht gestraft voor het werk van haar man

Fathy’s echtgenoot Mohammed Lotfy is een ­bekende mensenrechtenactivist. De oud-onderzoeker van Amnesty International is directeur van de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden, een organisatie die zich keert tegen marteling en verdwijningen. Lotfy vermoedt dat de zaak tegen zijn vrouw hem moet pressen een eind te maken aan het onderzoek naar de dood in 2016 van de Italiaanse student Giulio Regeni, een linkse vakbondsonderzoeker. Hij werd ontvoerd en gemarteld, vermoedelijk door veiligheidsdiensten.

5. Zij is er slecht aan toe sinds haar arrestatie

Volgens haar familie is Fathy’s gezondheid sterk achteruit gegaan. Zij heeft last van stress, depressie en paniekaanvallen. Volgens artsen heeft ze verlammingsverschijnselen in haar linkerbeen en kan ze niet meer lopen.