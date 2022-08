Ik drink een Borgoe-cola met mijn vader op Zanderij. Eigenlijk heet het tegenwoordig J.A. Pengel International Airport Suriname, maar voor mij – eigenwijze kiddy die hier in de jaren negentig voor het eerst als Unaccompanied Minor uit het vliegtuig stapte – blijft het Zanderij.

Vanuit de zandvlakten van een open gekapt stuk grond in het bos vlieg ik straks met een rotvaart terug naar Nederland, land waar alles snel gaat. Maar eerst nog het gebruikelijke afscheidsritueel van saté, patat en een Borgoe-cola op een van de tafeltjes met bankje, vergezeld van een hongerig straathondje en luid pratende mannen in witte onderhemdjes aan het tafeltje naast ons.

Dit ritueel vindt al 26 jaar plaats. Toen verhuisde mijn vader terug naar zijn geboorteland en kwam ik een periode bij hem wonen. Sindsdien ben ik elk jaar naar Suriname gekomen. En heb ik dus ook elk jaar weer afscheid moeten nemen.

‘Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan’ zegt hij, voor de 26ste keer. Ik drink diep van de Borgoe en vraag me af waarom het gevoel niet went. 26 keer afscheid nemen, ben je er dan niet een keertje aan gewend? Ga ik hier ooit op dit bankje zitten en niet voelen alsof een deel van mezelf uit mijn lichaam wordt gescheurd? Elke keer laat ik een stukje van mezelf achter in Suriname.

En deze keer zijn het niet alleen een vader, een familie, vrienden, theatercollega’s en een man. Het is het stukje in mij dat nauwelijks waarneembaar is als ik terug in Nederland ben. Alsof een Noordwest-Europese isolatiekap over me heen wordt getrokken zodra ik het vliegtuig in stap en later in de airconditioned gangen van Schiphol land, terug in Bakrakondre, het land waar alles ‘werkt’, op Schiphol spoelen zelfs de wc’s automatisch door. En daar kijkt een vrouw me altijd aan vanuit de spiegel, een heel Nederlandse vrouw. Het is als een morfen naar mijn Nederlandse kant, die al voelbaar is vanaf de beweging van het ene land naar het andere, en die beweging start hier, op dit bankje, met wat goede Surinaamse rum.

Dus ik drink die laatste slok Borgoe, want wat kan ik anders doen? Het brandt in mijn keel.

Mijn vader brengt me naar de ingang. We omhelzen elkaar. Ik bijt mijn tranen weg. Ik sta achter een schutting, afgedekt met zwart zeil, in de rij. Ik zie eerst mijn vaders rode Chinese paraplu tussen de muur en het hek piepen, dan zijn guitige hoofdje met de donkerblauwe pet. We sturen elkaar nog wat luchtkussen toe. Dan is hij weg.

Nina de la Parra woont en werkt deze zomer in Suriname.