14,50 euro voor een broodje tonijn! Voor dat geld koop je een hele, levende tonijn en die laat je door Freek Vonk trainen

‘Dagje strand onbetaalbaar’, kopten de kranten. Een dagje naar het strand, daarmee hóórt iets mis te zijn. Het verregent, bijvoorbeeld, ja, het ‘valt in het water’ volgens oud-Hollands Telegraaf-proza, of het strand is overvol (‘als haringen in een ton’), of er is een ‘verraderlijke stroming’ waarin dikke, dronken Duitsers verdrinken (tot leedvermaak van hoogbejaarde Nederlanders die de oorlog nog hebben meegemaakt), of er is een hittegolf gaande, waartegen ‘oververhitte badgasten verkoeling zoeken in het zilte nat’ (foto van lekkere wijven in bikini).

Komkommertijd, dus, al zijn de komkommers inmiddels ook al onbetaalbaar. 85 cent het stuk! Dan blijft er inderdaad geen geld over voor een strandbed à 50 euro, laat staan dat door de complete vaderlandse pers rondgecaramboleerde broodje tonijn van 14,50 euro.

14,50 euro! Voor dat geld koop je een hele, levende tonijn en die laat je door Freek Vonk trainen tot hij op zijn achtervinnen kan lopen, met in zijn voorvinnen een dienblad met een broodje neptonijn, want dat verschil schijn je dus niet meer te kunnen proeven; we leven in mooie tijden.

Ik wilde dat onbetaalbare dagje strand wel eens zien, en spoorde naar Zandvoort. Het was prachtig weer. De meeste Nederlanders waren, die gepeperde tonijn indachtig, weggebleven om thuis woedende ingezonden brieven naar kranten te sturen, maar Duitsers waren er volop. Ze lagen op die dure strandbedjes onbezorgd biertjes van 9 euro te drinken, want als je toch elk moment kunt verzuipen kijk je niet op een paar centen.

Ik stuitte op een viskar (‘Geef het door/ eet haring van Floor’) waar Floors discipelen bij elk visje hun klanten waarschuwden: ‘Passen Sie auf für die Möwen!’ Inderdaad stonden de meeuwen rijen dik met felle ogen en gemelijke snavels te loeren naar die kraam.

En ja hoor, daar was de dikke dronken Duitser uit de eerste alinea. Hij nam Floors raad ter harte en paste zorgvuldig op voor de meeuwen, ja, hij hield zijn vlezige hand boven zijn bordje versgebakken lekkerbek en keek zó bezorgd omhoog naar het gekrijs en gefladder dat hij die kuil niet zag; het was een bescheiden kuiltje, gegraven door een kind, maar hoe dan ook, hij struikelde en katapulteerde daarbij de lekkerbek met saus, plakjes zure bom en al, de helblauwe lucht in.

Hap! Snap! Een triomferend ‘klieuwklieuwklieuw!’ en weg was de vis. Perplex keek de man naar zijn lege bordje, schudde zijn hoofd naar dat stralend blauwe zwerk, klopte onhandig het zand van zijn knieën en ging vervolgens berustend weer achter in de rij staan. Ik had nog geen cent uitgegeven op dat strand, maar inderdaad: onbetaalbaar.