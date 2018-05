'Laat zien dat je de vakbegrippen kent en klets niet in algemeenheden'

‘Het examen kunst bevat van elk kunstdiscipline, zoals drama, beeldende vormgeving, muziek en dans, een vakspecifieke vraag. Laat zien dat je vakbegrippen kent en klets niet in algemeenheden. Dus als wordt gevraagd waarvoor terugkerende melodielijnen in films als spaghettiwesterns dienen, noem ook het bijbehorende begrip leidmotief.

‘Leerlingen schrijven bijvoorbeeld: in deze film wordt een meeslepend muziekje gebruikt om het spannend te maken. Beter is dan om in muziektermen te analyseren hoe die spanning wordt opgewekt. Zo kan het zijn dat in de melodie naar een climax wordt toegewerkt door de toonhoogte van een instrument.

‘Vaak moeten de leerlingen in het examen verschillende periodes uit de kunstgeschiedenis vergelijken. In de les kijken we bijvoorbeeld naar piëta’s uit de Middeleeuwen, de bekende Pietà van Michelangelo uit de Renaissance en de gephotoshopte afbeelding van een gestorven Kurt Cobain in de armen van Courtney Love, een foto van David Lachapelle. Beschrijf bij zo’n opdracht niet alleen de terugkerende motieven uit de kunst, maar ook de afzonderlijke kunstwerken.

‘Als we in de les over expressionisme praten, roepen leerlingen wel eens: dat kan mijn kleine broertje ook. Daarop ga ik dan door: het kinderlijke en het spontane werden juist als een pre gezien. De kunstenaars zetten zich af tegen een wereld die zij als onecht ervoeren. Dan maak ik een sprongetje naar de Middeleeuwen. Kunst moest binnen de visie van de kerk als opdrachtgever passen. Op zo’n manier leren leerlingen kunst in de tijd plaatsen.’

Kees de Kruijk