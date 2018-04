Zondag met Lubach verlaat Facebook: hoe moet hij nu zijn miljoenenpubliek bereiken?

Lubach heeft zich hoe dan ook in de vingers gesneden met zijn actie Bye Bye Facebook. Toen hij het platform gisteravond verliet, had Lubach zelf grofweg 140 duizend volgers en zijn programma 364 duizend. Op Facebook is de pagina van Zondag met Lubach (ZML) de grootste van de VPRO. Op die plek trok zijn best bekeken filmpje, 'America first, Netherlands second', 52 miljoen kijkers.



Sociale media zijn voor Lubach essentieel om een enorm publiek te bereiken, dat bleek onder meer toen hij met succes pleitte voor een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Facebook is voor hem het belangrijkste platform: op YouTube (331 duizend abonnees) trok zijn Trump-filmpje de helft minder kijkers: 26 miljoen. Het bereik van ZML op Twitter is met 31 duizend volgers een stuk kleiner.



'We zullen hard op zoek moeten naar alternatieven, want voor zover ik weet is er geen plan-B', zegt Stan van Engelen, hoofdredacteur televisie van de VPRO. 'Naast de bestaande kanalen hebben we de ZML-nieuwsbrief nog. Die is best groot, dat vind ik zelf een fijne manier om op de hoogte te blijven.'