Zo won de werkloze César Brandon Ndjocu de Spaanse versie van Got Talent: met een gedicht aan zijn moeder

'Ze zullen wel denken dat ik ga rappen, zingen of dansen', zei hij nog vlak voor zijn eerste optreden in het tv-programma, enkele weken geleden. Maar het werd voor Brandon, die van kinds af aan gepassioneerd is door poëzie en literatuur, dus een zelfgeschreven gedicht over de bijzondere verhouding tussen de getallen 0 en 1.



Een gewaagde keuze. Zelfs de schattige Britse Olivia Binfield, 7 jaar oud en met een grote slang om haar nek, wist in 2011 niet de finale van Britain's Got Talent te halen met haar gedichten en haar pleidooi voor een duurzame wereld. Al hielp het wel dat Brandon bij zijn optreden wel zijn gedicht voordroeg in het Spaans, dat ook in Equatoriaal Guinea, tot 1968 een kolonie van Spanje, volop wordt gesproken.



Brandon wist in minder dan drie minuten een gevoelige snaar bij het publiek en de jury te raken. Dat bleek ook op sociale media, waar het dagenlang lovende reacties regende op zijn gedicht en zijn voordracht. Toen de dichter bij zijn tweede optreden bij Got Talent España met een eigen gedicht over de aarde en de maan ook nog eens mensen tot tranen roerde, was zijn naam eigenlijk al gevestigd.