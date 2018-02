Zo verliep het contact tussen oud-Shell-topman Jeroen van der Veer en de Volkskrant

Omdat de e-mail op zondag nog vragen opriep en Van der Veer verzocht off the record te blijven, hebben we er niet uit geciteerd toen we op maandagochtend het nieuws brachten over het verzonnen verhaal van Zijlstra. We maakten, zoals we aan Zijlstra hadden beloofd en Van der Veer had verzocht, geen melding van het feit dat we in contact waren met zijn bron.



Tot onze verbazing onthulde Zijlstra zelf op maandagochtend dat de Volkskrant met zijn 'bron' had gesproken en dat die Zijlstra's verhaal had bevestigd. Zo maakte Zijlstra misbruik van onze off the record belofte om ons als een soort getuige à decharge, om hem te ontlasten, op te kunnen voeren. Voor die rol past de Volkskrant uiteraard. Daarom heb ik maandag weer contact opgenomen met Van der Veer, hem uitgelegd dat we het door toedoen van de minister niet meer off the record konden houden, en hem om nadere herinneringen gevraagd. Vervolgens mailde hij bovenstaande citaten, die bij ons verschenen in een voorpagina-artikel onder de kop 'Zijlstra legde woorden Poetin verkeerd uit'.