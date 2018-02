Zet de meest gefotografeerde beroemdheden voor de piramides en de foto's verspreiden als een virus

Sultan Kösen is een Koerdische boer. Hij had vermoedelijk een onopvallend leven gehad als hij niet zou lijden aan de zeldzame conditie acromegalie, waarbij gezwellen op de hypofyse leidden tot groeistoornissen. Kösen is 2,51 meter lang en is daarmee de langste man in de wereld. Hij bereikte die status, zoals het gaat in de wereld van de recordbrekers, nadat de vorige langste man, de Chinees Bao Xishun, was overleden. Kösen is getrouwd met een Syrische vrouw van normale lengte. Zij spreekt Arabisch en hij Turks; het grootste probleem in hun relatie, volgens hem.