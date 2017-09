Zendtijdhalvering voor Argos en Reporter op NPO Radio 1 van de baan

Zilveren Reissmicrofoon

En ook onze samenwerking met @vpro en @omroepvara is vandaag beloond: Argos wint de Zilveren Reismicrofoon! pic.twitter.com/6ZvgP0kwS2 — Human (@omroephuman) June 16, 2017

De ingreep viel verkeerd bij de redacties, omroepbestuurders en politici. Vlak nadat het nieuws was uitgelekt, won Argos de prestigieuze Zilveren Reissmicrofoon. Kamerleden van D66, SP en PvdA hamerden op het belang van publieke onderzoeksjournalistiek in tijden van 'fake news'.



Walhof (VPRO): 'De plannen kwamen voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Het is een flinke opluchting dat de NPO alsnog heeft besloten niet te morrelen aan onze zendtijd.'



De NPO beaamt in een korte verklaring dat de halvering van de baan is. 'Argos en Reporter blijven inderdaad op dezelfde plek. Onderzoeksjournalistiek is een speerpunt voor de NPO om een kritische blik op de samenleving te bieden. Ook in de weekprogrammering gaan we meer aandacht besteden aan onderzoeksjournalistiek. Daarover maken we in oktober meer bekend.'