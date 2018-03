Zelfs oprichter WhatsApp roept nu op: #DeleteFacebook

De oproep is opmerkelijk, want Acton werkte tot zes maanden geleden nog bij WhatsApp en dus bij Facebook. Zijn bedrijf werd in 2014 door Facebook ingelijfd, waarmee de oprichter in één klap multimiljardair werd. Onderdeel van de overname was dat hij in dienst bleef. Tot eind vorig jaar.



Inmiddels voelt hij zich vrij genoeg om in het openbaar, via Twitter, op te roepen om afscheid te nemen van Facebook. De hashtag #DeleteFacebook duikt deze dagen steeds vaker op, vooral na de onthullingen over het grootschalige misbruik van de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers in de aanloop van de Amerikaanse verkiezingen.