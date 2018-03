Wil je stage lopen op de redactie van de Volkskrant?

Er zijn stageplekken op de redacties verslaggeverij, sport, magazine, economie, katern V, crossmedia, wetenschap en vormgeving. Soms nemen we ook stagiairs aan op de redacties buitenland en Den Haag.



Stages duren in principe drie maanden en beginnen op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Afwijkende perioden zijn mogelijk.



Studenten die een opleiding journalistiek of een master journalistiek volgen, hebben de voorkeur. Van stagiairs wordt ambitie en schrijftalent verlangd. De stagevergoeding bedraagt 350 euro per maand, plus eventueel een reiskostenvergoeding.



We stellen je een leerzame periode in het vooruitzicht, met volop kansen en een intensieve begeleiding door ervaren redacteuren.



Mail je aanmelding (sollicitatiebrief, cv en drie stukken) naar de stagecoördinator van de Volkskrant, Paul Onkenhout.



Voor meer informatie: p.onkenhout@volkskrant.nl.