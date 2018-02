Wie verslaan de Winterspelen voor de Volkskrant?

Geheim wapen

Ons geheime wapen is Klaas Jan van der Weij, die zijn twaalfde Spelen beleeft. Je herkent zijn foto's meteen door het bijzondere moment, de vervreemdende vlakverdeling of beide tegelijk. We hadden een mooie serie in de krant met zijn impressies van het middenterrein van de langeafstandschaatsbaan, officials aan hun tafeltjes als kunstwerken in een wit museum. Hij maakte een geweldig beeld van de Ghanees-Nederlandse skeletonner Akwasi Frimpong. U kunt door zijn foto's scrollen op LINK verhalen.volkskrant.nl/klaas-jan-van-der-weij. Daar legt hij in een video ook veel te bescheiden uit hoezeer hij afhankelijk is van toeval, zoals zijn positie bij een valpartij: 'Voor de schaatsers is het waardeloos, maar voor mij is het erg mooi.'



Jeroen Visser is nooit eerder bij Olympische Spelen geweest en is onder de indruk van de omvang ervan. Best gek als een algemeen verslaggever opeens de korte kür van de vrije kür in het kunstschaatsen moet kunnen onderscheiden. Ik zou nu kunnen doen alsof wij met vooruitziende blik Jeroen als correspondent in Seoul benoemden. De waarheid is dat zijn vrouw daar een baan als diplomaat kreeg, hij bij ons uit dienst ging en voorzichtig voorstelde daarvandaan verder te schrijven. Er kwam meteen een regeringscrisis, Noord-Korea werd wereldnieuws en de Olympische Spelen begonnen. Hij staat bijna vaker in de krant dan vroeger. Jeroen legt naast zijn sportverslagen in een fijne dagelijkse column Korea aan ons uit, van de gekte rond de 'knoflookmeisjes' van de damescurlingploeg tot de verontwaardiging over het Nederlandse protest tegen de Koreaanse omgang met honden.



Als het erop zit, reizen John en Klaas Jan nog even rond in Zuid-Korea. Erik gaat terug naar Nederland en hoopt zelf te kunnen schaatsen, op natuurijs. Het zij hem gegund.