Week van de hoofdredacteur: een nieuwe manier om de Volkskrant te lezen

Nieuwe manier van bouwen

Het is opwindend om iets nieuws te ontwerpen. En het is een enorm gedoe, een digitaal product bouwen. Natuurlijk is deze eerste versie nog niet perfect: er komen in de volgende maanden steeds nieuwe artikelvormen en eigenschappen bij. De digitaal invulbare puzzel, waar veel lezers me in de loop van de jaren om hebben gevraagd, is eindelijk binnen handbereik! Dat is het mooie van digitale producten: perfect, in de Latijnse betekenis van volledig afgebouwd, is het nooit. We zullen er permanent aan doorontwikkelen. Voor het eerst komen de programmeurs die dat doen ook op onze redactie te zitten. Dan kun je snel dingen uitproberen en veranderen. Vaste prik bij techbedrijven en start-ups, maar nieuw in ons grote uitgeefbedrijf en voor ons een verademing. Zo hebben we ook de software van de editie gebouwd, met behulp van het externe bureau Q42. Eerst lieten ze redacteuren werken met een proefprogramma, om daarna stap voor stap te programmeren en uit te proberen.



Enfin, ik hoop dat u in de loop van volgende week de nieuwe editie, site of smartphone-app probeert, en vooral dat u er net zo blij mee bent als wij.