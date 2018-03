Wat zou je doen als je nu Mark Zuckerberg was?

In een befaamde aflevering van South Park uit 2011, getiteld 'HumancentiPad', gaat de 8-jarige Kyle akkoord met de voorwaarden van iTunes zonder die te hebben gelezen. Hij wordt ontvoerd door duistere medewerkers van Apple en met zijn mond vastgenaaid aan de anus van een Japanse man. Zijn eigen gat zit aangesloten op de mond van een vrouw met een iPad op haar achterste. 'You agreed to this', zegt Steve Jobs. 'You agreed this was okay.'



Bij de presentatie van dit 'nieuwe Apple-product' wordt de Japanse man een burrito met bonen en kaas voorgehouden die hij niet kan weerstaan.