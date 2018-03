Wat wil John de Mol met persbureau ANP? 'Bij Talpa gaat het uiteindelijk om geld, macht en invloed'

We hebben het sterke vermoeden dat Talpa het ANP niet koopt om louter de pluriformiteit van de Nederlandse pers in stand te houden Erik van Gruijthuijsen, directeur journalistiek van De Persgroep

Erik van Gruijthuijsen, directeur journalistiek van De Persgroep, wil niet speculeren over contractverlening. Hij beperkt zich tot deze verklaring: 'We hebben het sterke vermoeden dat Talpa het ANP niet koopt om louter de pluriformiteit van de Nederlandse pers in stand te houden, maar dat ze veel grotere plannen hebben.'



Insiders vermoeden dat Talpa op termijn met een eigen nieuwskanaal komt, online of op tv, met SBS. Ook houden ze er rekening mee dat De Mols bedrijf de overname zal gebruiken om nu.nl in handen te krijgen. Het ANP-contract van die site loopt eind 2019 af, Talpa zou al langer op nu.nl azen. 'De Mol kan de druk opvoeren en proberen ze uit te roken', stelt Van Westerloo.



Volgens hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van nu.nl is zijn site minder afhankelijk van het persbureau dan in de begintijd, rond de eeuwwisseling. 'Meer dan de helft van onze stukken is puur van onszelf, een kwart is puur ANP. Als de prijs omhoog gaat, zullen we moeten kijken of we eruit komen.'