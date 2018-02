Wat mij het meest fascineert aan de zaak-Zijlstra

Vasthoudend

Ik wil het hier even hebben, het zal u niet verbazen, over Natalie Righton. Dat ze onverschrokken kan zijn, wisten we uit haar tijd als correspondent in Afghanistan. Nieuws vinden kan ze ook. Terug in Nederland werd ze Haags verslaggever en onthulde ze onder andere dat Nederland een missie naar Mali ging ondernemen. In haar schermpartij met Halbe Zijlstra van de afgelopen maanden heeft ze beide kwaliteiten ingezet.



Goed dat ze argwaan kreeg bij het datsja-verhaal dat de VVD-spin doctors haar vertelden om te illustreren dat Zijlstra wel degelijk buitenlandse ervaring had. Nog beter dat ze zo vasthoudend doorging met vragen stellen en zich niet met een kluitje in het riet liet sturen.