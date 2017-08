Wat heeft Taylor Swift te winnen bij het ontslag van een lokale radiopresentator?

'Ik sta niet toe dat jij of je cliënt me laat voelen dat dit mijn fout is'

Zoals vaak met dit soort zaken: er is geen hard bewijs. Uiteindelijk komt het aan op geloofwaardigheid. Wat heeft een van 's werelds grootste popsterren te winnen bij het ontslag van een lokale radiopresentator, zou je je bijvoorbeeld kunnen afvragen. Toch probeerde zijn advocaat Swift in diskrediet te brengen. Waarom was ze niet gestopt met de meet-and-greet, als ze er zo kapot van was? En vond ze het niet vervelend dat de dj zijn baan had verloren door haar?



Swifts antwoorden waren, om het maar martsmeetsiaans te zeggen, soeverein. 'Ik sta niet toe dat jij of je cliënt me laat voelen dat dit mijn fout is', zei ze. 'Ik krijg de schuld voor de nare dingen die zijn gebeurd in zijn leven. Maar die zijn het gevolg van zijn beslissingen, niet die van mij.' Een paar jaar geleden trad Swift toe tot de harem van Lena Dunham, en dat is te merken. De hedendaagse voorvechters van de vrouwenzaak hebben een goed afgestelde radar voor wat kortweg victim blaming heet, de schuld leggen bij het slachtoffer.