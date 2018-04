Wakker worden, witte redactie: deze twee vrouwen leggen het gebrek aan diversiteit in de media onder de loep

Het moment om een boek te schrijven

Dan is daar 2015, een sleutelmoment in het diversiteitsdebat volgens Papaikonomou en Dijkman. Het is het jaar waarin RTL-presentator Diana Matroos uit de school klapt over de discriminatie waarmee ze te maken kreeg op de werkvloer: van een chef die een handjevol pepernoten op haar bureau legt - 'Voor de enige Zwarte Piet op de redactie' - tot een mail waarin staat dat Matroos een programma niet kan presenteren omdat de andere presentator ook al zwart is. Twitter en Facebook ontploffen, Matroos krijgt bijval, maar de kritiek gaat vooral uit naar RTL, terwijl het probleem overal in de media lijkt te spelen.



Ook in dat jaar kondigt de journalistieke nieuwkomer De Correspondent aan dat zij hun redactie diverser willen maken, met een door het publiek te volgen zoektocht. Het online platform schrijft: 'Wij werken op een 100 procent witte redactie in een stad waar 35 procent van de mensen dat niet is. (...) En dat kan natuurlijk niet. Daarom zijn we begonnen met het scouten van talent. Zoeken jullie mee?'



Dijkman en Papaikonomou besluiten: dit is het moment om een boek te schrijven over de diversiteit, en de rol die redacties spelen. Papaikonomou werkt dan al lang niet meer bij AT5 en geeft voornamelijk les aan de opleiding journalistiek in Zwolle. Dijkman heeft zich als zelfstandig adviseur gespecialiseerd in radicalisering.



Ze slaan de handen ineen en spreken in een periode van twee jaar 62 deskundigen en journalisten - de meesten met een migratieachtergrond. Hun bevindingen zijn te lezen in 'Heb je een boze moslim voor mij?', dat volgende week uitkomt bij Amsterdam University Press.