Waarom de Volkskrant een opiniestuk van Geert Wilders plaatst

Waarom drukt de Volkskrant het 'gebral' van Geert Wilders af, vroeg de dienstdoende eindredacteur zich gisteren af. 'Wie wordt daar wijzer van?'



Toen Wilders het stuk twee weken geleden opstuurde, hebben we lang nagedacht wat we ermee moesten. In principe zijn we zeer terughoudend met het plaatsen van opiniestukken van politiek leiders. Zij hebben genoeg podia waar ze hun geluid kwijt kunnen. Bovendien zijn de stukken vaak weinig verrassend.



We vonden dit stuk om meerdere redenen toch geschikt voor publicatie. De PVV is de tweede partij van het land, dus het is interessant en relevant om te zien hoe die partij zich ideologisch ontwikkelt. Dat Wilders Hongarije ten voorbeeld stelt, mag opvallend heten gezien het sluimerende antisemitisme in dat land, iets waar hij tot nu toe helemaal niets mee te maken wilde hebben. Het is ook interessant in het licht van de Europese machtsverhoudingen. Oost-Europa komt zeker in culturele kwesties steeds meer tegenover West-Europa te staan. Wilders kiest nu nadrukkelijk partij voor Oost. Dat is nieuwswaardig.