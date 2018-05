Voor de makers van Vinyl Magazine is nostalgie niet de drijfveer

Een betere pleitbezorgster voor vinyl dan Suus de Groot is nauwelijks denkbaar

Suus de Groot (van indieband Sue the Night) brengt ons terug naar het heden. Ze mag voor 50 euro platen kopen. De reportage in Haarlem begint ijzersterk: 'Het is ongelofelijk zeikweer.'



Een betere pleitbezorgster voor vinyl dan Suus de Groot is nauwelijks denkbaar. Over het moment dat haar eigen plaat op vinyl verscheen: 'Het is alsof je een huis hebt gebouwd waar je voor het eerst over de drempel stapt.'



Na lang aarzelen kiest ze voor gratis platen van Dan Auerbach (Waiting on a Song) en Future Islands (On the Water). Ze is er blij mee. 'Op vinyl klinkt alles echt beter. Sommige mensen vinden dat vast hipstergezeik, maar de warmte en beleving van vinyl doet echt iets extra's met me.'