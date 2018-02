Volkskrantgeluid Cultuur: speelde Ben Bradlee, de 'Watergate-hoofdredacteur', misschien zèlf het best Ben Bradlee?

Steven Spielberg kon niet wáchten om The Post te maken. De film gaat over presidenten die de waarheid maar vervelend vinden, maar ook over een vrouw in een mannenwereld. En wat voor een vrouw. De Volkskrant sprak Spielberg over zijn film, die niet als anti-Trump bedoeld is, maar eigenlijk niet zo gezien kan worden.



Vier sterren had onze recensent deze week over voor The Post. 'Gelukkig is het óók een fijne krantenfilm: alle vertrouwde genre-ingrediënten zitten erin, van voortrazende drukpersen tot journalisten die fervent zitten te tikken aan een met zooi overspoeld bureau. 'Wat een heerlijk vak,' zegt Bradlee, en dat plezier brengt Spielberg uitstekend over.'