Volkskrant Ochtend: Zware westerstorm op komst | Op bezoek in een opvanghuis voor mannen

Aanraders van de redactie

In de mannenopvang: 'Wij zijn helemaal niet het sterke geslacht, van dat vooroordeel moeten we echt af'

Mannen die door hun vrouw in elkaar worden geslagen - er rust nog steeds een taboe op. Maar slachtoffers die de drempel over durven, kunnen op steeds meer plaatsen terecht. 'Ik heb het veel te ver laten komen.' (+)



Harde feiten winnen maar zelden in hun eentje, zelfs als ze kloppen

Volgens de Fransen is de pulskor een 'massavernietigingswapen'. Wij roven de zeeën leeg en vernietigen het zeemilieu. Volgens Nederland vertellen de harde feiten anders. Columnist Bert Wagendorp: 'Je kunt het gelijk aan je kant wanen, maar dan nog moet je steun organiseren. Dat waren de Nederlandse visserijlobbyisten helaas even vergeten.' (+)