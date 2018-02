Volkskrant Ochtend: Zorginstituut hekelt dure medicijnen | Tibetaans-boeddhistische leraar aangeklaagd voor seksueel misbruik

Terwijl u sliep

'Farmaceutische industrie chanteert over de ruggen van patiënten'

De torenhoge prijzen die farmaceuten vragen voor sommige medicijnen leiden tot verontwaardiging bij het Zorginstituut, dat adviseert over opname in het basispakket. Het is tijd voor openheid van zaken.



Vrouw klaagt Tibetaans-boeddhistische leraar aan wegens omvangrijk seksueel misbruik



Een Zwitserse vrouw heeft een strafaanklacht ingediend tegen de Tibetaans-boeddhistische leraar Namkha Rinpoche (51) wegens omvangrijk seksueel misbruik. Dat bevestigt de vrouw tegenover de Volkskrant. Ook in andere Europese landen is de lama in opspraak geraakt.



Raadslid in Noordwijk teruggefloten om kritisch tv-optreden: 'Een tendentieus, misleidend beeld'

Mag een gemeenteraadslid zich in de pers negatief uitlaten over haar gemeente? In Noordwijk kennelijk niet: raadslid Lenie Zoetendaal (CDA) is door haar collega's teruggefloten vanwege een kritisch tv-optreden dat slecht zou zijn geweest voor het imago van de badplaats. Een meerderheid van de gemeenteraad keurt 'acties waardoor de gemeente Noordwijk in een kwaad daglicht wordt gesteld nadrukkelijk af'.



Onverslaanbaar geachte Manchester City uitgeschakeld in FA Cup door cultheld Will Grigg

Manchester City heeft maandagavond verrassend verloren van Wigan Athletic. In de vijfde ronde van de FA Cup verloor het onverslaanbaar geachte team van Pep Guardiola met 1-0 bij de koploper van de derde divisie. Hierdoor kan City de quadruple, het winnen van vier bekers in een seizoen, vergeten.