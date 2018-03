Volkskrant Ochtend: Zó redden we het referendum volgens Maurice de Hond | In de Bijlmer komt The Passion thuis

In de virtuele werkelijkheid bepaal jij volledig hoe je digitale zelf eruitziet

In Steven Spielbergs nieuwe film Ready, Player One is de virtuele wereld belangrijker dan de echte. Schrijver Daan Heerma van Voss kent als gamer die hang naar een andere werkelijkheid, waarin je een betere, heldhaftiger versie van jezelf bent. Waarom zou je ooit nog terug willen? (+)



Ramautarsing (FvD) wil Amerika-duider worden. 'Ik ben er één keer geweest, maar voor m'n gevoel leef ik er al jaren'

Ariejan Korteweg is op bezoek bij Yernaz Ramautarsing, aankomend Amerika-duider. 'Als ik tevoren had geweten dat dit me een raadszetel zou kosten, had ik het niet gezegd. Schaam ik me voor wat ik gezegd heb? Nee.' (+)