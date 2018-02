Volkskrant Ochtend: Zijlstra legde woorden Poetin verkeerd uit | 'Opleggen van huisverbod moet vaker en sneller'

Verslaggever en tv-recensent Haro Kraak (30): 'Ik wil mensen graag laten zien wat er buiten hun bubbel afspeelt'

Columnist Peter Buwalda schreef eens dat de Volkskrant eigenlijk de Volkskraak zou moeten heten of de Haro. Zo veel artikelen kwam hij tegen van jong talent Haro Kraak. Over media en cultuur. Televisierecensies. Maar ook verhalen die als uitgangspunt hebben: wat maakt iets populair? Of: hoe wordt onze culturele consumptie beïnvloed door technologie? 'Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een stuk geschreven over hoe Spotify door algoritmes onze smaak beïnvloedt', herinnert Kraak zich, 'en hoe we onbewust in die smaakfuik zwemmen. Ik vind dat soort tijdsgeest-onderwerpjes heel interessant.' (+)



Schaatser Anice Das: 'ik ben de eerste schaatser uit India die ooit aan de Winterspelen heeft meegedaan'

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt de Volkskrant in een reeks interviews. Schaatser Anice Das (32): 'Al mijn ploeggenoten zijn blank, maar het is nooit een onderwerp.' (+)