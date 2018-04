Volkskrant ochtend: Welke oliedollar mag wel naar een moskee? | 50 jaar na het revolutiejaar 1968

Aanraders van de redactie

1968: De erfenis van een revolutionair jaar

Wat is nu, 50 jaar later, de erfenis van de revolte? Waar waart de geest van '68 nog rond? Welke lessen kunnen hedendaagse actievoerders van hun Parijse voorgangers leren? Wat hou je over aan een antiautoritaire opvoeding? En waren die jaren zestig eigenlijk wel zo links? Antwoorden op deze vragen vind je hier, in onze special over het verzet van de jaren zestig. (+)



John van den Heuvel: 'In moeilijke situaties richt ik me tot God'

Ja, misdaadverslaggever John van den Heuvel bidt als het penibel wordt. En dat is het de laatste tijd vaker dan ooit. 'Niks is meer privé.' (+)



Waarom begint de Giro in Israël?

Dat de Ronde van Italië vrijdag begint in Jeruzalem is op z'n minst opmerkelijk. Israël staat niet bekend als een wielerland, eerder als een potentiële brandhaard. Onzin, zegt Sylvan Adams, de motor (ook financieel) achter de komst van de koers. Het wordt geweldig. (+)