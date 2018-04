Volkskrant Ochtend: Wat het Congres wil weten van Facebook | Pillen én praten, dat helpt het beste tegen depressie

We mogen best opgelucht zijn als een aanslag geen aanslag blijkt te zijn

Het is fascinerend hoe weinig we zijn opgeschoten in het denken over terrorisme, schrijft columnist Jonathan van het Reve. 'Aan de ene kant kijkt niemand meer op van een nieuwsbericht over een mogelijke aanslag: een schietpartij, een bom, een massa-aanrijding, we hebben het allemaal gezien.' Veel mensen zijn bang. 'En toch, als zo'n aanslag 'gewoon' een witte Duitse gek blijkt te zijn, is het 'ongemakkelijk' om daar opgelucht over te zijn.' (+)



Trendwatcher Adjiedj Bakas: 'Ik ben hier niet gekomen om Surinaams gettootje te spelen'

We mochten trendwatcher Adjiedj Bakas bevragen over zijn afkomst, op één voorwaarde: hij wilde niet meewerken aan een 'huilinterview' over discriminatie. 'Ik ben een deels vernegerde, deels verkaasde Hindoestaan, en vind klagen over Nederland ondankbaar. Niemand dwingt migranten om hier te wonen.' (+)