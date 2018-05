Volkskrant Ochtend: Waarom u vandaag niet vrij bent | Hoe verlopen de laatste testen van de Noord-Zuidlijn?

Terwijl u sliep

Werknemer durft weer te staken: sinds 1989 werd niet zo vaak het werk neergelegd als in 2017

Nederlanders hebben vorig jaar voor een stakingspiek gezorgd. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 1989 werd niet zo vaak het werk neergelegd als in 2017: 32 keer. In totaal gingen 306 duizend arbeidsdagen 'verloren', een jaar eerder waren dat slechts 19 duizend dagen.



Dag van de Arbeid was niks en wordt niks in Nederland

Buiten Nederland staat 1 mei fier overeind. Maar hier kennen we geen 1 mei-traditie en die zal er ook niet snel komen.



Ik weet het even niet, zegt ict Schiphol

Voor de tweede keer in korte tijd verstoorde een stroomstoring de normale gang van zaken op Schiphol. Hoort zo'n zogeheten brown-out er gewoon bij? Of heeft de nationale luchthaven ondeugdelijke systemen?



Israël: Iran loog over programma om kernwapens te ontwikkelen

Iran heeft volgens Israël in het geheim wel degelijk gewerkt aan de ontwikkeling van kernwapens, ondanks alle eerdere ontkenningen. Teheran beloofde in 2015 in een akkoord met de Verenigde Staten en vijf andere landen zijn nucleaire activiteiten te beperken, ook al ontkende het dat het ooit aan kernwapens heeft gewerkt. Maar volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu was dat een leugen.