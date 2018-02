Volkskrant Ochtend: Volg Holleeders proces met dit handboek | Gaat Abdeslam, dader 'Parijs', eindelijk praten?

Aanraders van de redactie

Wie is wie in het proces-Holleeder?

In het proces-Holleeder staat veel op het spel: als hij wordt veroordeeld, kan hij levenslang krijgen. Lees hier meer over de verdachte zelf, de aanklagers, advocaten en rechters in zijn proces en de mensen die hij zou hebben laten vermoorden.



Abdeslam staat terecht in Brussel. Zal hij zwijgen of met justitie meewerken?

Salah Abdeslam staat deze week terecht voor een schietpartij in Brussel. Het is verre van zeker of hij antwoorden zal geven: in Frankrijk, waaraan hij sinds 2016 is uitgeleverd, spreekt hij geen woord tijdens verhoren.



Stampvoeten en dat de fiscus zegt: oké, laat dan maar

Wat Joop van den Ende kennelijk wel lukte, lukt bij Sheila Sitalsing thuis nou nooit. (+)