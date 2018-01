Volkskrant Ochtend: Universiteit Leiden gaf hoogleraar zwijgcontract | Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050?

Terwijl u sliep

Universiteit Leiden vroeg hoogleraar zwijgcontract te tekenen

Hoogleraar pedagogiek Rien van IJzendoorn kreeg van de Universiteit Leiden een contract ter ondertekening waarin staat dat hij geen commentaar meer mag leveren op onderzoeken van medewerkers van deze universiteit.



Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050? De Volkskrant begint groot onderzoek

Onder de noemer De Voedselzaak maakt de Volkskrant de komende maanden verhalen, in de krant en online, over de vraag: hoe voeden we 10 miljard monden in 2050? Hoofdredacteur Philippe Remarque legt uit waarom dit onderwerp belangrijk is voor de Volkskrant.