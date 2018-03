Volkskrant Ochtend: Trump dreigt nu met heffingen op Europese auto's | Videospellen maken je echt niet gewelddadig

Aanraders van de redactie

Plusteken achter een artikel? Artikelen met een 'plus'-teken zijn vrij toegankelijk voor abonnees van de Volkskrant. Geen abonnee? Geen nood, hier kunt u een abonnement nemen vanaf €3,50/week.

Is Ksenia Sobtsjak de felste tegenstander van Poetin, of is het allemaal show?

Dit verhaal is niet op een normale manier te vertellen. Het gaat over de enige felle tegenstander van Vladimir Poetin in de Russische presidentsverkiezingen van volgend weekend: Ksenia Sobtsjak. Een jonge vrouw (36) die leven blaast in de race om het presidentschap van het grootste land op aarde. Maar verkiezingen in Rusland zijn geen gewone verkiezingen. (+)



Is er geen beter instrument om de inkomensongelijkheid te helpen sturen dan dat ongeschikte koopkrachtplaatje?

De inkomensongelijkheid in Nederland is relatief klein en tamelijk stabiel, schrijft columnist Frank Kalshoven. En misschien heeft dat te maken met de fixatie van Nederlandse politici op koopkrachtplaatjes. 'Als het klopt, is het gebruik van koopkrachtplaatjes te vergelijken met het pletten van een teentje knoflook met een sloophamer: het werkt wel, maar het instrument is feitelijk ongeschikt voor de klus, te lomp.' (+)