Volkskrant Ochtend: Syrische kindvluchtelingen steeds vaker niet naar school | Rechters willen eigen begroting

Wie wint bij uitzetten van diplomaten: Rusland of Europa en VS?

De eensgezindheid is groot bij Europa en de Verenigde Staten: Russen worden uitgezet na het vergiftigingsschandaal in Londen. Het wachten is nu op de onvermijdelijke tegenreactie van Vladimir Poetin. (+)



Oranje laat nieuw gezicht zien en klopt Europees kampioen Portugal met 0-3

Terwijl Cristiano Ronaldo was gekomen om te stralen als de ster van Genève, ontstak het Nederlands elftal lichtpuntjes in de donkere gang die naar het grote niets leek te leiden. In een oefenduel in Zwitserland legde een strijdbaar, eensgezind Oranje Europees kampioen Portugal ongenadig over de knie (0-3).