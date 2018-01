Volkskrant Ochtend: SP niet tegen migratiedeals met Afrika | Nederland krijgt misschien wel nieuwe prins (van 21)

Is de beving van Zeerijp voor Groningen een geschenk uit de hemel?

Na de zware aardbeving in Huizinge van 2012 miste de overheid vijf jaar lang de wil om het gaswinningsdossier op te lossen. Maar sinds maandag ziet correspondent Jurre van den Berg een omslag. (+)



Douglas Jackson bedacht de eerste digitale valuta en werd veroordeeld voor witwassen

Uit idealisme bedacht Douglas Jackson (61) in 1996 de eerste digitale valuta, e-gold. Dat zijn betaalsysteem in handen zou vallen van cybercriminelen en hemzelf een veroordeling zou opleveren, had hij niet voorzien. (+)



Waarom het voor vrouwen met islamitische of hindoestaanse achtergrond lastig is mee te doen met #MeToo

Liefde voor vrouwen is voorwaardelijk in islamitische en hindoestaanse migranten-kringen, constateert Nadia Ezzeroili. Maar meedoen met #MeToo is lastig, want de daders staan zo dichtbij. (+)