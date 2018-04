Volkskrant Ochtend: Schiphol komt op gang na stroomstoring | Diny's zus verraadde misschien Anne Frank

Terwijl u sliep

Plusteken achter een artikel? Artikelen met een 'plus'-teken zijn vrij toegankelijk voor abonnees van de Volkskrant. Geen abonnee? Geen nood, hier kunt u een abonnement nemen vanaf €2,50/week.

Stroomstoring Schiphol voorbij; houd rekening met vertragingen

Reizigers moeten op Schiphol rekening houden met lange wachttijden, vertragingen en annuleringen nadat het vliegveld te kampen had met een grote storing bij het inchecken. De problemen zijn inmiddels verholpen en de dienstregeling wordt weer hervat.



Fortuna na 16 jaar terug in eredivisie

Natuurlijk was het spannend in Sittard. Het was spannend zoals het alleen op beslissende dagen in voetbal kan zijn. In een euforisch, met twaalfduizend toeschouwers gevuld stadion vierde Fortuna na zestien jaar de terugkeer naar de eredivisie.



Grote weerstand tegen Europese digitaks, kans op belasten internetreuzen minimaal

De kans is minimaal dat de Europese Unie op korte termijn de digitale activiteiten van internetreuzen als Airbnb, Facebook, Google en Booking gaat belasten. Zeker acht lidstaten verzetten zich zaterdag tegen een Europese digitaks. Staatssecretaris Snel van Financiën suggereerde dat de EU beter de btw-fraude aanpakt dan alle energie te steken in een nieuwe belasting.



Kernreactor Doel stilgelegd na lek in koelsysteem

Een reactor van de Belgische kerncentrale in Doel is stilgelegd nadat afgelopen week een lek in het noodkoelsysteem werd ontdekt. Volgens een woordvoerder van de kerncentrale is de veiligheid van omwonenden niet in gevaar. 'Dit is echt niet iets om ongerust over te zijn', tekenden Belgische media uit haar mond op.