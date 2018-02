Volkskrant Ochtend: Satudarah-oprichter opnieuw opgepakt | Dankzij deze technologie kunnen blinden weer 'zien'

Terwijl u sliep

Vandaag schaatst Kramer de Olympische 5 kilometer. Kan Bloemen hem ook op zeeniveau kloppen?

In Salt Lake City, op 1.425 meter hoogte, schaatst Ted-Jan Bloemen sneller dan Sven Kramer. Kan hij dat ook op zeeniveau, zondag, als in Zuid-Korea de 5.000 meter wordt verreden? 'Motorisch word je beter van schaatsen op hoogte.'



Satudarah-oprichter Michel B. opnieuw opgepakt in Oostenrijk

Een van de oprichters van motorbende Satudarah, Michel B., is voor de tweede keer in korte tijd aangehouden in Oostenrijk. Hij was eerder deze week nog door de Oostenrijkse rechter op borgtocht vrijgelaten. 'Maar wij willen hem echt heel graag gewoon in hechtenis hebben', licht een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) toe aan het ANP.