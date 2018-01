Volkskrant Ochtend: Russische oppositie gaat de straat op | Haalt Neymar Da Vinci in?

Het belangrijkste nieuws van zondag 28 januari

Goedemorgen. Duizenden mensen gaan vandaag in Rusland de straat op om te betogen tegen de presidentsverkiezingen in maart, waarvan Poetin de geheide winnaar is. De man achter het protest is Aleksej Navalny. Al een jaar lang worden zijn aanhangers en hij lastiggevallen en opgesloten. Waarom houden ze vol? Verder in deze ochtendnieuwsbrief: vijf redenen waarom het Azië de afgelopen dertig jaar wel is gelukt zichzelf te voeden, en Afrika niet. En wat hebben voetbal en kunst met elkaar gemeen? Er gaan astronomische bedragen in om. Nog even en een stervoetballer als Neymar is even duur als een werk van Da Vinci.