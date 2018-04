Volkskrant Ochtend: Recordaantal meldingen over discriminatie | Opnieuw kritiek op loonsverhoging bankentop

Voor 15 euro per maand hoeft u nooit meer naar de fietsenmaker



Het aantal Nederlanders met een fietsabonnement neemt snel toe, vooral in de Randstad. Swapfiets timmert met bijna 33 duizend gebruikers in achttien steden flink aan de weg. Wat verklaart de populariteit van deze fietshuurdienst? (+)



De grootste partij, maar straks wel in de oppositiebanken



Wat hebben Rotterdam, Tilburg, Roermond, Barendrecht, Ede, Ermelo, Heumen, Rijswijk en Sint Anthonis gemeen? Het zijn allemaal gemeenten waarin de politieke partij die bij de raadsverkiezingen in maart als grootste uit de bus is gekomen, (vooralsnog) buitenspel staat bij de vorming van een nieuw bestuurscollege. En deze lijst is zeker niet uitputtend - zo dreigt bijvoorbeeld in Oss de SP als grootste partij opnieuw in de oppositiebankjes te belanden. (+)