Volkskrant Ochtend: 'Pin only', is dat echt veiliger? | Een geloofwaardig alibi is lastig, ook als je onschuldig bent

Aanraders van de redactie

Alleen pinnen leidt tot minder criminaliteit, betalen met cash zorgt voor meer privacy en controle over uitgaven

Nederland is koploper digitaal betalen in de eurozone - het 'pin only' rukt ook al op bij de lokale overheid. Al sinds 2015 wordt er meer gepind dan contant betaald. De cashloze wereld: veiliger, gemakkelijker, beter? Of is contant zo gek nog niet? (+)



Zonder koopkrachtplaatje stopt het ganse Haagse raderwerk

Een politicus zonder een koopkrachtplaatje is als Romeo zonder Julia, als Simson zonder haar. Dan is de glans van het leven af. Sheila Sitalsing was dan ook geschokt door de vuige aanval op 'onze manier van leven' uit onverwachte hoek: het Centraal Planbureau opende de aanval op het koopkrachtplaatje. (+)