Volkskrant Ochtend: Pechtold moet afschaffing referendum uitleggen aan achterban | Zijn Herman en Dolly de bejaarde witteboordenversie van Bonnie en Clyde?

Aanraders van de redactie

De Oostvaardersplassen zijn een toonbeeld van de bureaucratisering van wilde natuur op z'n Hollands

Vandaag verzamelen dierenvrienden zich bij de Oostvaardersplassen om te protesteren. Volgens Bert Wagendorp is het grote probleem dat het gebied is afgesloten: 'een dierentuin, een safaripark met wilde natuur'. Het zou eerlijker zijn als de dieren verwarmde verblijven hadden met goede faciliteiten. Maar, schrijft Wagendorp: 'dat willen we niet, want dan moeten we toegeven dat wilde natuur in onze stadstaat een illusie is.' (+)



Leven van 45 euro per dag maakt de lokroep van Noord-Europa groot

Zaterdag is de laatste dag dat de man van Katya Di Maria (44) nog werk heeft als banketbakker; de laatste dag dat hij 45 euro verdient om hun acht kinderen en vier kleinkinderen te voeden. Zondag houdt dat op. Dan hebben ze niets meer. (+)