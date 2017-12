Volkskrant Ochtend: Oudere ontdekt social media | IS weg, de hoop terug: Ana van Es in Raqqa

Aanraders van de redactie

Afgelopen voorjaar had nog niemand van ze gehoord - dit nieuwe leger moet Raqqa beschermen tegen IS (+)

De val van Raqqa was een van de kantelmomenten van 2017. IS is verdreven, de hoop is terug. Maar wat is het beste pad naar de toekomst? Bashar al-Assad, klinkt het. Bashar al-Assad, de oorzaak van deze ellende.



Zoiets als de Hollandse Oudejaarsconference bestaat nergens anders (+)

In de Oudejaarsconferences houdt de ene helft van Nederland de andere een spiegel voor van het voorbije jaar, schrijft columnist Bert Wagendorp. 'Ook in de kleinste dorpen wordt een jaar lang toegeleefd naar en teruggekeken op de lokale Oudejaarsconference, waarin de dingen die zijn gebeurd even scherp op een rijtje worden gezet.'