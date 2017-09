Volkskrant Ochtend: Oppositie loopt zich alvast warm | Dit dispuutshuis maakt buren knettergek

Aanraders van de redactie

Verbijsterende ontknoping in Syrië: Assad herrijst uit de as

Er tekent zich een verbijsterende ontknoping af in Syrië: een burgeroorlog die begon met een poging de dictator te verdrijven lijkt uit te draaien op een overwinning voor diezelfde man. (+)



Zuipen, brallen, neuken en kotsen in huize-Beaufort

De buren van het Amsterdamse dispuutshuis Beaufort worden knettergek van de overlast van brallende ballen. De 'Beaufers' schreeuwen 'kanker, kanker' en zijn niet zelden dronken. 'Het was ver-schrik-ke-lijk.' (+)



De visstick in Oost-Europa is minder vissig, zit daar een complot achter?

Wat Hongaren en Tsjechen in de supermarkt kopen is minder smeuïg, minder boterig, minder knapperig, kortom minder lekker dan wat we hier in het Westen voorgeschoteld krijgen. Zit daar een complot achter? (+)