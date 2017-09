Volkskrant Ochtend: Ook tweedejaarsstudent minder vaak op kamers | Waarom de spindoctor meer macht heeft dan het Kamerlid

Zonder risico geen goud op de balk

Driemaal is olympisch kampioen Sanne Wevers afgelopen maand van de balk gevallen. Nooit eerder gebeurd, zegt ze. Wat betekent dat wankele evenwicht voor haar kansen bij de WK turnen, komende week? (+)



Monsters van nu doen Dracula verbleken in zijn graf

Griezelen is het thema van de 63ste Kinderboekenweek, die woensdag begint. Meestergriezelschrijver Paul van Loon buigt zich over de vraag of we nog wel genoeg griezelen. Plus: hoe gezond is griezelen eigenlijk? (+)



In ruil voor 20 euro, cola en sigaretten seks met een oude man

Het worden er steeds meer en ze worden ook steeds jonger: minderjarige migranten, jongens vooral, die in Griekenland geen kant meer op kunnen. Voor oudere mannen een uitgelezen kans op seks in ruil voor wat geld. (+)