Volkskrant Ochtend: Ook dat ene glaasje rode wijn is ongezond | Kabinetsplan 'schendt rechten gehandicapten'

Aanraders van de redactie

Vier hete hangijzers voor Blok in Moskou

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ontmoet vrijdag in Moskou zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Het is twee maanden nadat zijn voorganger Halbe Zijlstra aftrad wegens een leugen over een ontmoeting met president Poetin. En dan zijn er nog drie ongemakkelijke gespreksonderwerpen. (+)



De taaie strijd tegen omstreden 'haatimam' Fawaz Jneid

Vrijdag hoort Fawaz Jneid of zijn gebiedsverbod, opgelegd voor twee wijken in Den Haag, van kracht blijft. Het is een noodgreep van de overheid om de omstreden haatprediker dwars te zitten. Want Fawaz is al vijftien jaar ongrijpbaar. (+)