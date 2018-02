Volkskrant Ochtend: Nederlander betrokken bij grootschalige omkoping in Congo| Koeman, redder van Oranje?

Plukt rechtse partij Lega de wrange vruchten van schietpartij in Marceta?

De Italiaanse man die zaterdag in het wilde weg op Afrikanen schoot in Macerata is actief lid van de rechtse partij Lega. Is dat schadelijk voor de partij van Salvini of juist niet? (+)



Ronald Koeman was voorbestemd voor het bondscoachschap, al is het maar omdat hij verder alles al heeft gezien en gedaan: gevoetbald voor en trainer geweest bij Ajax, PSV en Feyenoord. Gevoetbald in Oranje. Vandaag benoemt de KNVB hem tot bondscoach.